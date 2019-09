Neo op de helling? Stad Brussel wil project op Heizel “rustig herbekijken” JCV

25 september 2019

11u30

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Het Neo-project op de Heizel zit in zwaar water. De plannen voor een shopping- en congrescentrum krijgen te maken met verschillende obstakels, zoals geweigerde vergunningen. De Stad Brussel wil nu de tijd nemen om het project te herbekijken.

De eerste drempel voor het project is de geweigerde vergunning voor een verbindingsweg met de Ring. Die mag er van Vlaanderen voorlopig niet komen. Bovendien is de toekenning van de toekomstige stedenbouwkundige vergunning voor het project Neo 1 opgeschort. Daar wacht men op een aanpassing aan het Gewestelijk Bestemmingsplan. Neo 1 is het eerste deel van de heraanleg van de Heizel, met een winkelcentrum van 72.000 vierkante meter als brandpunt. In het project zitten ook woningen en een nieuwe stek voor de Kinepolis-bioscopen. Neo 2 zou dan later gebouwd worden en omvat een congrescentrum.

“Geen sprake” van nieuwe weg

De geweigerde verbindingsweg is een streep door de rekening voor het project. De Stad Brussel speelde eerder met het idee om een weg door het Osseghempark te trekken, maar die piste is resoluut van de baan. “Daar kan geen sprake van zijn”, zegt het kabinet van burgemeester Philippe Close.

Ander probleem is de lopende procedures tegen Neo 1 voor de Raad van State. De aanpassing van het bestemmingsplan werd een eerste keer vernietigd door de Raad, nadat buurtbewoners beroep hadden aangetekend. Tegen de nieuwe versie is opnieuw beroep ingediend. De auditeur van het rechtscollege heeft volgens de krant Le Soir een negatief advies afgeleverd, wat ook meestal gevolgd wordt. Aangezien de opbrengsten van Neo 1 een voorwaarde zijn om door te zetten met Neo 2, komt het project zo op losse schroeven te staan. Bovendien is er ook geld nodig voor de renovatie van de bestaande Heizelpaleizen. Dat zou om meerdere tientallen miljoenen euro gaan.

Consultant

De Stad Brussel heeft de zaak door de Duitse consultant JWC laten onderzoeken. De Stad zegt nog niets over de conclusies van dat onderzoek, maar volgens Le Soir geeft die voorrang aan de renovatie van de Heizelpaleizen. Een congrescentrum zou ook beter tussen de paleizen gebouwd worden dan in het aparte Neo 2-project. Burgemeester Close wil het project daarom alvast herbekijken. “We gaan dat zonder taboes doen. We kunnen daar gerust een jaar de tijd voor nemen”, zegt hij. De eerste inhuldigingen op de Heizel staan voor 2023 op de agenda, maar die datum staat op losse schroeven.

De politieke oppositie in de Stad Brussel is verontwaardigd over de gang van zaken. “Ik verbaas me hierover”, zegt CDH-fractieleidster Céline Fremault. “De Stad gaat een project herbekijken waar ze al tien jaar mee bezig is? Waarom nog een nieuwe studie daarover?” Bij de MR is men dan weer blij dat de oppositie gehoord wordt. Zij hadden immers al gepleit om Neo te herbekijken. “De hele Heizelvlakte moet herbekeken worden, samen met de Houba De Strooperlaan en de omliggende wijk”, zegt fractieleider David Weytsman. “De nadruk moet liggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.” De partij vraagt een speciale gemeenteraad over het project om alles uit te klaren.”