Negen op tien kamers in Brusselse hotels blijven leeg JMBB

05 augustus 2020

19u48

Bron: Belga 1 Brussel Hoewel de bezettingsgraad van de Brusselse hotels in juli op twintig procent zou liggen, geeft de Brussels Hotel Association (BHA) aan dat maar liefst negen op tien kamers in de Brusselse hotels leeg bleven.

Het gemiddelde bezettingscijfer van 20 procent is slechts “een topje van de ijsberg”, stelt Rodolphe Van Weyenbergh, generaal-secretaris van de BHA. Omdat zowat de helft van de Brusselse hotels gesloten is, bedraagt de feitelijke bezettingsgraad zo'n tien percent.

“Er is geen enkele verbetering in zicht voor de maand augustus”, vreest Van Weyenbergh. “We vragen dringend om de uitvoering van de beslissing van het Brussels gewest om een premie van 200 euro per kamer per maand toe te kennen gedurende de periode van vijf en een halve maand, van midden maart tot eind augustus. Dat is de onmisbare maatregel die de sector zal helpen redden”, aldus Van Weyenbergh. De BHA vraagt aan het federale niveau of een uitstel van betaling van bepaalde belastingen mogelijk is.

Buurlanden

Toch voegt visit.brussels, het gewestelijk toeristisch orgaan, een positieve voetnoot toe aan dit somber verhaal: “In de onthaalbureaus van visit.brussels kwamen er in de maand juli 57 procent buitenlanders langs, tegenover 43 procent Belgen. Die buitenlanders zijn voornamelijk afkomstig uit de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland. De focus zal blijven liggen op het bereiken van Belgen en toeristen uit de buurlanden”, vertelt Jeroen Roppe, woordvoerder van visit.brussels.

Om mensen naar Brussel te lokken riep visit.brussels twee initiatieven in het leven. De Brussels Card waarmee je in 48 uur heel wat bezienswaardigheden kan bezoeken aan voordeligere tarieven en het gezondheidslabel waarmee hotels en restaurants mee kunnen uitpakken om aan te tonen dat alle veiligheidsmaatregelen strikt nageleefd worden. “Het is het moment om Brussel te bezoeken, want je kan in perfecte en rustigere toestanden alle toeristische plekken bezoeken en op de Grote Markt is er plaats genoeg. Het is comfortabel om de stad te bezoeken en daar willen we op inspelen”, besluit Roppe.