Negen mensen opgepakt na grote vechtpartij tussen Syrische families JCV

09 augustus 2019

12u20 0 Brussel Donderdagnamiddag zijn in Schaarbeek negen mensen opgepakt na een grote vechtpartij tussen twee Syrische families. Dat laat het Brusselse parket weten.

De vechtpartij vond plaats vlakbij het gemeentehuis van Schaarbeek. Twee Syrische families raakten er om een nog onduidelijke reden slaags. Daarbij zou ook gebruik gemaakt zijn van messen maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid. Evenmin is bekend of er gewonden gevallen zijn. De politie pakte uiteindelijk negen personen op, die vandaag in de loop van de dag zullen verhoord worden.

Volgens burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) van Schaarbeek kwam het de voorbije dagen al meermaals tot ruzies en confrontaties tussen beide families en moest de politie toen ook tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.