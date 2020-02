Negen huiszoekingen in onderzoek naar home invasions in Modelwijk JCV

10 februari 2020

09u22 0 Brussel De politie heeft donderdag gelijktijdig negen huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar home invasions in de Modelwijk in Laken. Vier mensen zijn in verdenking gesteld.

In totaal werden er negen mensen opgepakt door de politie. De huiszoekingen houden verband met een onderzoek naar een reeks home invasions bij bejaarde mensen in en rond de Modelwijk in Laken. Daarnaast worden ze ook gelinkt aan gewapende diefstallen in nachtwinkels, supermarkten en een restaurant.

Voor de huiszoekingen werden in totaal een zestigtal politieagenten opgetrommeld. De huiszoekingen gingen door in de gevangenis van Nijvel, in Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Jette, Sint-Agatha-Berchem en Dilbeek. De negen opgepakte mannen zijn tussen de 19 en de 24 jaar oud.

Vier van de verdachten werden in verdenking gesteld voor criminele bendevorming en zijn ter beschikking gesteld van een onderzoeksrechter. Een andere betrokkene werd van zijn vrijheid beroofd wegens schending van zijn voorwaardelijke vrijlating, een zesde zat al in de gevangenis van Nijvel en de drie laatste werden vrijgelaten.