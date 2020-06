Negen bestuurders krijgen pv voor dronken rijden Wouter Hertogs

15 juni 2020

16u56 0 Brussel De lokale politie van de zone Brussel Noord heeft het voorbije weekend een controle gehouden tegen rijden onder invloed. Daarbij moest de politie 21 processen-verbaal opstellen en 14 GAS-boetes uitdelen, alsook vijf onmiddellijke inningen.

De controleactie vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats, op het Colignonplein in Schaarbeek en het Sint-Vincentiusplein in Evere. “Wij hebben in totaal 21 pv’s opgesteld waarvan 9 pv’s voor alcohol in het verkeer”, zegt politiewoordvoerster Amal Ihkan. “Van acht bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken voor zes uur en van één voor drie uur. Daarnaast werd er één bestuurder aangehouden voor openbare dronkenschap en werd er ook een bloedproef uitgevoerd. Het rijbewijs van deze persoon werd eveneens ingetrokken.”

De politie stelde ook zeven pv’s op voor drugs aan het stuur. Vijf bestuurders bleken te rijden onder invloed van drugs en vier van hen zagen hun rijbewijs ingetrokken worden voor 15 dagen. Daarnaast kregen twee andere bestuurders ook een proces-verbaal omdat ze drugs bij hadden. Daarnaast stelde de politie ook vijf processen-verbaal op voor andere verkeersinbreuken en deelde ze vijf onmiddellijke inningen uit voor mensen die hun veiligheidsgordel niet droegen of niet de aangepaste motorkledij hadden.Ten slotte kregen ook nog 14 mensen een GAS-boete voor inbreuken op het verkeersreglement.