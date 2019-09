Negatief advies voor nieuwe moskee in Jette: “Project moet beter in de buurt passen” JCV

23 september 2019

18u31 0 Brussel De overlegcommissie van de gemeente Jette heeft een negatief advies gegeven voor de bouw van een nieuwe moskee in de Esseghemstraat in Jette. Een van de struikelblokken blijkt de verwachte mobiliteitsproblemen, iets waar buurtbewoners ook al ongerust over waren. Zo zouden er te weinig parkeerplaatsen zijn om de verwachte bezoekersstroom op te vangen.

De nieuwe moskee en cultureel centrum van de vzw Averroès is een groots opgezet project. Naast de eigenlijke moskee zitten er ook een fitnessruimte, een bibliotheek, een sportzaal en woningen in het project verwerkt. De vzw, die nu in een kleiner gebouw zit vlakbij de kerk van Jette, zamelde zelf al geld in voor het project.

De overlegcommissie van de gemeente Jette moest zich maandag over de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning buigen en gaf een negatief advies. Het grootste struikelblok, bleek de mobiliteit. “Er zijn veel te weinig parkeerplaatsen voor het centrum, waarvan verwacht wordt dat het elke dag een groot aantal bezoekers zal krijgen”, zegt schepen van Stedenbouw Shirley Doyen (MR). “Dat zorgde ook voor ongerustheid in de buurt. De mensen vrezen de drukte.”

Door het negatieve advies is de kans dat het project een stedenbouwkundige vergunning krijgt, zo goed als onbestaande.

Te groot

Eerder hadden een honderdtal buurtbewoners al een bezwaarschrift ingediend. “Er zijn ook nog andere problemen met het project”, zegt Doyen. “Het is namelijk een te groot gebouw voor de buurt. Het ligt in een smalle straat, met kleine gebouwen. Het past ook niet in het wijkcontract Magritte, waarmee we de mix in de buurt willen herstellen.”

De gemeente zelf heeft geen bezwaar tegen de komst van de moskee. “Wij hebben geen probleem met een nieuwe moskee en de relatie met de mensen van de moskee is uitstekend”, zegt Doyen. “Het gaat ons puur om het project, dat gewoon te groot is. Het is nu aan de mensen van de vzw om het project te herwerken op een kleinere schaal.”

Overleg

Bij de vzw Averroès heeft men de beslissing ondertussen vernomen. “Via de pers weliswaar, wat ik toch niet echt normaal vind”, zegt imam Boubker Macbahi. “Het klopt dat er heel wat bezwaren waren van de buurt, om allerlei redenen. De commissie heeft nu zijn beslissing genomen en we gaan bekijken wat we daarmee zullen doen. Ik wil eerst samen zitten met de architecten en al onze verantwoordelijken voor we daar een beslissing over nemen.”