Neergestoken prostituee herdacht in Linnéstraat: “Kir moet zijn verantwoordelijkheid nemen” JCV

05 juni 2019

17u07 0 Brussel Woensdagmorgen is in de Linnéstraat, in de prostitutiebuurt aan het Noordstation, een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de vrouw van 23 die er een jaar geleden werd doodgestoken. De sekswerkers uit de buurt vragen ook dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node werk maakt van maatregelen.

De 23-jarige prostituee werd op 5 juni 2018 gevonden in de straat. Ze was om het leven gebracht met zeventien messteken. De dader is nog altijd spoorloos.

De moord werd woensdagmorgen herdacht in de Linnestraat met kaarsen, bloemen en een korte toespraak. Een jaar na de feiten is er in de prostitutiebuurt nog altijd werk aan de winkel. “De gemeente Schaarbeek heeft na de feiten zijn verantwoordelijkheid genomen en de zaken aangepakt”, zegt de vereniging Utsopi. “In Sint-Joost is dat echter niet het geval. Zij willen geen contact met ons.”

De buurt ligt op de grens tussen de twee gemeentes, wat al vaker tot problemen leidde. “We vragen dat burgemeester Emir Kir (PS) zijn trots aan de kant zet en met ons komt praten”, klinkt het. “Aan de Schaarbeekse kant wordt gewerkt en is alles veel netter. Niet zo in Sint-Joost. En dat terwijl de veiligheid er niet op verbetert. Meisjes zeggen ons dat ze zich voelen alsof elke dag hun laatste kan zijn.”