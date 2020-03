Nederlandstalige arbeidsrechtbank houdt geen zittingen tot 3 april Wouter Hertogs

16 maart 2020

18u05 0 Brussel De Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel zal vanaf dinsdag 17 maart tot en met vrijdag 3 april geen zittingen houden. Dat meldt persrechter Bert Croimans. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor de behandeling van uiterst dringende zaken, klinkt het.

“In deze periode wordt er enkel zitting gehouden voor de behandeling van zaken in kort geding of zoals in kort geding, geschillen over de sociale verkiezingen en geschillen in verband met het OCMW, Fedasil of de Bureau’s voor Juridische Bijstand”, zegt de persrechter. “De zaken die op andere zittingen worden ingeleid of reeds werden vastgesteld, worden uitgesteld.” De betrokken partijen zullen op de hoogte worden gebracht. De rechtbank zal alles in het werk stellen om de vertraging in de behandeling tot een minimum te beperken, zegt de persrechter nog. “De partijen worden vriendelijk maar met aandrang verzocht om hun bezoeken aan de griffie te beperken en volop gebruik te maken van e-deposit, of toezending met de post.”