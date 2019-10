Nederlandse YouTubers dringen ’s nachts Mini-Europa binnen voor stunt JCV

19 oktober 2019

11u45 6 Brussel Drie Nederlandse Youtubers hebben bij wijze van stunt een ongevraagd bezoekje gebracht aan Mini-Europa. Ze plaatsten er poppetjes van zichzelf aan de Amsterdamse maquette in het park. Mini-Europa zelf is niet te spreken.

De presentatoren van het kanaal Stuk.tv herhaalden zo al een eerdere stunt die ze in Madurodam, de Nederlandse tegenhanger van Mini-Europa, uithaalden. Stuk.tv is het op één na grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal. Het hoeft dus niet te verbazen dat de video al meer dan 400.000 keer bekeken werd.

In het filmpje is te zien hoe de drie mannen over een hek van het park springen en hun eigen poppetjes aan de maquette van Amsterdam plaatsen. Ondanks de camera’s en de beveiliging in de buurt worden ze daarbij niet gevat.

Schade

Mini-Europa zelf is alvast niet opgezet met de stunt. Volgens directeur Thierry Meeùs hadden de drie veel schade kunnen aanrichten. “Een gemiddelde maquette kost 75.000 euro en de prijs kan oplopen tot 400.000 euro”, zegt hij in La Capitale. “Nu hebben ze alleen de omheining en het gras beschadigd, maar het had dus veel erger kunnen zijn.” Meeùs bekijkt nog of hij klacht zal indienen tegen het drietal. Hij wil in ieder geval de beveiliging van zijn park onder de loep nemen.