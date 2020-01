Nederlander die medegevangene doodde blijft in cel WHW

09 januari 2020

19u50 0 Brussel De Nederlandse gedetineerde die verdacht wordt van de moord op een Algerijnse medegevangene blijft nog minstens twee maanden in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde zijn aanhouding. Het is nog steeds niet duidelijk of de man bekentenissen heeft afgelegd, noch wat zijn motief geweest zou zijn.

Het slachtoffer overleed begin december in zijn cel in de gevangenis van Sint-Gillis. Het parket opende meteen een gerechtelijk onderzoek, liet het gerechtelijk labo ter plaatse gaan en liet een autopsie uitvoeren. Die autopsie toonde definitief aan dat het slachtoffer een gewelddadige dood was gestorven, waarna de onderzoeksrechter een andere gedetineerde onder aanhoudingsbevel plaatste en in verdenking stelde voor moord. Het gaat om de man gaat die in dezelfde cel verbleef.

Die Nederlandse celgenoot, die ook een psychiatrisch verleden zou hebben, werd ‘s ochtends door een cipier uit zijn cel gehaald voor een gesprek met de psychiater. Daar kwam de man al verward over. Pas toen de man even later werd teruggebracht naar de cel, werd het slachtoffer aangetroffen, half verborgen onder een laken.