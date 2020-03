Nauwelijks kinderen in Brusselse scholen: “Burgerzin heeft zijn werk gedaan” JCV

16 maart 2020

13u38 1 Brussel Met het ingaan van de maatregelen op school tegen het coronavirus, zijn er maandagochtend nauwelijks leerlingen op de Brusselse scholen opgedaagd. In de basisscholen van het Gemeenschapsonderwijs kwam slechts goed drie procent van de leerlingen opdagen. In hun secundaire scholen waren amper 12 leerlingen op het appel.

De scholen in Brussel bleven maandag dus grotendeels leeg. “In het basisonderwijs zijn er 329 kinderen aanwezig, op een totaal van 9.678”, zegt Karin Struys van scholengroep Brussel, die de GO!-scholen in Brussel overkoepelt. “In het secundair waren er slechts 12 op een totaal van 6.272. Het is afwachten hoe het de volgende dagen loopt, maar het ziet ernaar uit dat de maatregelen goed opgevolgd worden. Dit getuigt van veel burgerzin bij de ouders en bij de werkgevers, die mensen toelaten om thuis te werken.”

Bij de scholen van de Stad Brussel was er hetzelfde beeld. Bij de middelbare scholen waren er geen aanwezigen terwijl in het lager en kleuteronderwijs slechts tussen de nul en de vijf procent van de kinderen aanwezig was.

Ook bij de scholen van de andere netten valt te horen dat er zeer weinig aanwezigheden zijn. In het Sint-Jan-Berchmanscollege waren maandagmorgen slechts drie kleuters en in de basisschool daagde geen enkele leerling op. “Voor de veiligheid van ons team en de leerlingen hopen we dat het zo blijft”, zegt directrice Hilde Gryseels. “We zullen nu een beurtrol instellen om de opvang te verzekeren. Gelukkig konden we rekenen op goede steun van onze overkoepelende vzw, die vrijdag al zeer heldere instructies had gegeven.”

Raad goed opgevolgd

Eenzelfde beeld bij het secundaire Imelda-instituut in het hart van de stad. “Hier is ook niemand naar school gekomen”, zegt directeur Kurt De Prins. “Het is nu even afwachten wat er de komende dagen zal gebeuren. De leerlingen worden immers verondersteld van thuis taken te krijgen. We hebben echter veel kansarme leerlingen die thuis geen computer hebben. Dat zal dus niet voor iedereen even makkelijk worden.”

In de lagere Heilig-Hartschool in Jette kwamen toch nog 30 kinderen en kleuters. “Op een totaal van 465 is dat toch niet slecht”, zegt directeur Hans Verburgt. “De burgerzin is dus toch goed doorgedrongen. Vrijdag hadden we nog gehoord van veel ouders dat ze moeite hadden om opvang te vinden, maar de raad is dus toch goed opgevolgd. Omdat we meer leerlingen hadden verwacht, hadden we de helft van onze 35 leerkrachten opgetrommeld, maar we zullen nu een rooster voorzien waarin we met vijf leerkrachten per dag werken.”