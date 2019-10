Nachttrein naar Wenen rijdt vanaf januari twee keer per week JCV

23 oktober 2019

17u35 0 Brussel Vanaf midden januari moet er twee keer per week een nachttrein rijden tussen Brussel en Wenen. Dat heeft de Oostenrijkse spoormaatschappij ÖBB woensdag bevestigd bij de voorstelling van haar nieuwe dienstregeling. In België houdt de zogenoemde Nightjet ook nog halt in Luik.

ÖBB-topman Andreas Matthä had de nieuwe nachtroute begin oktober al aangekondigd in een interview, en hij bevestigde ze woensdag tijdens een persconferentie. Vanaf midden januari zal je vanuit Wenen of Innsbruck op zondag- en woensdagavond kunnen vertrekken. Na een reis door Duitsland kom je dan de dag nadien in België aan.

Volgens de website van de zogenoemde Nightjets zal de trein in België stoppen in Luik, Brussel-Noord en Brussel-Zuid, met aankomst in het eindstation om 10.55 uur. Wie met de nachttrein richting Oostenrijk wil, kan vanuit het Zuidstation vertrekken op maandag en donderdag om 18.04 uur, met aankomst de ochtend nadien in Wenen of Innsbruck.

Over tarieven werd woensdag niet meteen gesproken. Tickets voor de nieuwe verbinding zouden vanaf midden november te boeken moeten zijn, zo staat op de website. De verbinding zou tot stand komen in samenwerking met de NMBS, die de nachttrein in België op sleeptouw zou nemen.