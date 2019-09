Nachtraven opnieuw welkom op Brussels Museum Nocturnes JCV

03 september 2019

16u35 0 Brussel Vanaf 19 september gooien 72 Brusselse musea opnieuw 12 weken lang elke donderdagavond de deuren open voor de Brussels Museum Nocturnes. Voor de aftrap wordt op de Grote Markt dit jaar een heuse Museum Markt opgetrokken, waar je kan kennismaken met een waaier aan tentoonstellingen.

Elke donderdagavond zorgen de Brussels Museum Nocturnes ervoor dat een handvol Brusselse musea uitzonderlijk de deuren later open houdt. En dat aan een schappelijke toegangsprijs. Naast de klassieke tentoonstelling valt er die avond dan ook heel wat meer te beleven. Workshops, rondleidingen en programma’s op kindermaat zorgen voor een culturele ontdekkingsreis op plekken die anders wat minder toegankelijk lijken.

De aftrap wordt dit jaar gegeven op de Grote Markt in Brussel. Het Broodhuis, het Mode en Kant Museum en de GardeRobe Manneken-Pis, die op of rond de markt liggen, zijn op 19 september van 17 tot 22 uur gratis te bezoeken. Diezelfde avond zijn er verschillende rondleidingen in het Nederlands, Frans of Engels over onder meer Manneken Pis, het bombardement van de Brussel in 1695 of de creaties van modeontwerpster Carine Gilson.

Om het publiek al warm te maken voor de volgende donderdagen wordt er ook een Museum Markt opgetrokken op de Grote Markt. Aan de verschillende kraampjes kan je er al de programma’s van de deelnemende musea ontdekken.

Alle informatie en een lijst van de deelnemende musea vind je op brusselsmuseumsnocturnes.be.