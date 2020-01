Nachtraad moet Brussels uitgaansleven verbeteren JCV

14 januari 2020

10u24

Bron: Belga 0 Brussel Het Brusselse uitgaansleven zal vanaf dit jaar kunnen rekenen op een Nachtraad om het nachtleven in goede banen te leiden. Het nieuws werd door Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) bekendgemaakt na een parlementaire vraag van Bianca Debaets (CD&V).

In de toekomstige Brusselse Nachtraad zullen verschillende vertegenwoordigers zetelen die zowel de commerciële als de culturele belangen van de stakeholders van het Brusselse nachtleven behartigen. In de Nachtraad zullen dus geen artiesten, dj’s, boekingskantoren of dienstverleners zitten. Een coördinator van visit.brussels zal de leiding nemen over de Nachtraad en de vergaderingen beleggen en de agenda opstellen. In april moet de nachtraad een eerste keer samen komen.

“Naast de vaste leden zullen ook leden uitgenodigd worden in functie van het thema dat aan bod komt. De Raad zal regelmatig vergaderen, vier keer per jaar, en ook buitengewone vergaderingen kunnen samenroepen om dringende dossiers te behandelen”, zegt minister-president Vervoort.

De Nachtraad zal actief zijn over heel het Brussels gewest en moet een nachtbeleid uitstippelen dat de basis vormt voor verdere beslissingen omtrent investeringen om de sector te helpen of om specifieke initiatieven of acties te lanceren.

De eerste opdracht van de Nachtraad is het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek over het Brusselse uitgaansleven. Het onderzoek wordt ontwikkeld door visit.brussels, in overleg met 24hBrussels, en moet een algemeen beeld opleveren van de problemen in verband met overlast, drugs, vervoer, promotie, inkomsten en ticketverkoop.

