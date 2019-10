Nachtelijke brand vernielt zeven wagens in Ukkel SHVM

16 oktober 2019

12u44 1 Ukkel Zeven wagens vatten dinsdagnacht omstreeks 2.30 uur vuur in de Jean Benaetsstraat in Ukkel. Bij aankomst van de brandweer waren twee voertuigen reeds uitgebrand, een derde stond deels in brand.

In de Jean Benaetsstraat raakten zeven wagens beschadigd door een brand. Vijf wagens stonden aan de ene kant van de straat, twee aan de overkant. Door de daling van de straat, lekte er benzine uit een van de wagens naar de andere wagens. Volgens woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw brandden twee wagens volledig uit alvorens de brandweer ter plaatse was. Een derde wagen stond deels in brand.

Daarnaast beschadigde de brand twee gevels van woningen. De brandweerlieden controleerden de huizen vervolgens op CO-aanwezigheid, maar de woningen bleken veilig.

Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse. Die stelde vast dat de brand veroorzaakt werd door toedoen van derden. Voorlopig werd nog niemand aangehouden.

De interventie duurde samen met de controle van de huizen een uur lang.