Nachtelijke brand in het rangeerstation MKV

27 oktober 2019

13u35 0 Brussel Tijdens de nacht van zaterdag op zondag ontstond er om 2.00 uur een brand in het rangeerstation in Schaarbeek. Het ging om een carwash voor treinen die in lichterlaaie stond. De brand op zich viel mee. De bereikbaarheid voor de brandweer was een ander paar mouwen.

De brand zelf was snel onder controle maar de watervoorziening liep wat moeilijker. Om op de desbetreffende plaats te komen, moest de brandweer een afstand van 150 meter overbruggen met brandslangen. Er werden twee tankwagens opgeroepen om voldoende water te hebben. Om 4.00 uur moest de brandweer nog eens met een tankwagen uitrukken omdat er terug opflakkeringen waren. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Er vielen geen gewonden en er was op dat moment niemand aan de installatie aan het werk. Ook of de installatie nog in werking was of buiten gebruik stond is nog niet geweten gezien daar heel wat afgedankte toestellen staan. Er is geen treinschade en er is geen invloed geweest op het rijden van de treinen zelf.