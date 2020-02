Naar huizenkant geplaatst tramhok is geen blunder mvdb

20 februari 2020

16u56 0 Sint-Jans-Molenbeek Hebben werknemers van ClearChannel geblunderd bij de plaatsing van een nieuw tramhok aan een tijdelijke halte op de Ninoofsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek? Het schuilhuisje is niet naar de straat, maar naar de huizenkant geplaatst. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB-STIB benadrukt dit net de bedoeling was.

De foto verscheen eergisteren op de Facebookpagina ‘Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles’ en is al enkele tientallen keren gedeeld. “Wie heeft dit gedaan?”, luidt het bijschrift.

Efficiëntie boven

“Het lijkt misschien een vergissing, maar als je erover nadenkt is het veel praktischer om de hokjes andersom te installeren. We zijn hiervoor de mosterd gaan halen in Londen, waar deze werkwijze al langer wordt toegepast”, stelt de MIVB in een reactie. “Door de schuilhokjes zo te bouwen, wordt er flink wat ruimte bespaard voor het voetgangersverkeer. Voor de doorgang van mensen die beperkt mobiel zijn en voor ouders met kinderwagens is een minimale stoepbreedte van 1,5 meter vereist.”

Op regenachtige dagen gebeurde het dat wachtende bus- en tramreizigers het risico liepen om nat te worden door het opspattend water van voorbijrijdende voertuigen. Met het nieuwe hok is dit niet meer het geval.

Reclame blokkeert zicht

Toch was de MIVB aanvankelijk niet tevreden over het resultaat. Het reclamepaneel moest aan de rechter- en niet aan de linkerkant staan. Het zicht op de toekomende bus en tram werd door de reclame weggenomen, waardoor reizigers zich buiten het schuilhuisje moesten begeven. ClearChannel heeft inmiddels het paneel verwijderd, zo is te zien op onderstaande foto, waardoor dit euvel is opgelost.

De MIVB wil het procedé in de toekomst nog vaker toepassen, indien er zo plaats op het trottoir kan bespaard worden.