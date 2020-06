Naar de Fietsbieb kan nu ook in Sint-Agatha-Berchem JCV

Afgelopen weekend opende in Sint-Agatha-Berchem de vierde Fietsbieb van Brussel zijn deuren. Je kan er langsgaan om voor een zeer zacht prijsje een kinderfiets gedurende een jaar te lenen.

In de Fietsbieb kan je langsgaan voor een fiets voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. Vrijwilligers zetten de fietsen in orde, waarna ze voor 20 euro per jaar uitgeleend worden. Er is ook 20 euro waarborg die je terugkrijgt als de fiets in goede staat wordt teruggekeerd. Tijdens dat jaar mag je die fiets bovendien inruilen voor een groter exemplaar of voor een ander model uit het aanbod.

De Fietsbieb moet ieder kind de kans geven om te leren fietsen. Aangezien kinderen vrij snel uit hun fiets groeien, kan dat voor ouders een kostelijke aangelegenheid zijn. De Fietsbieb geeft daarvoor een budgetvriendelijk alternatief.

De Fietsbieb heeft al vestigingen in Anderlecht, Laken en Sint-Jans-Molenbeek en nu dus ook in Sint-Agatha-Berchem. Wie een fiets wil lenen kan daar elke derde zaterdag van de maand in de Dr. Leemansstraat.