Naamsepoort, een grote afvalhoop door werken SZM

28 augustus 2019

18u20 0 Brussel Door werken aan de Naamsepoort krijgt de vuilniswagen van Net Brussel geen toegang tot de Stassartstraat en een deel van de Waversesteenweg aan de Naamsepoort. Al tien dagen duurt dit scenario, met ongelofelijk veel afval op straat en stank tot gevolg. Dat schrijft La Dernière Heure.

Al tien dagen zijn de Stassartstraat en een deel van de Waversesteenweg aan de Naamsepoort door werken niet bereikbaar voor de vuilniswagen van Net Brussel. De vuilniszakken die vooral van de lokale handelaars komen stapelen zich op en met de voorbije hittegolf brengt werd de stank ondragelijk voor passanten en buurtbewoners.

Nabil Messaoudi (PS) schepen van Openbare Netheid kan het niet meer aanzien. “Ik ben in deze buurt opgegroeid en ik herken het gewoon niet meer”, zegt hij aan La Dernière Heure. De gemeente zou er ook niet veel aan kunnen doen omdat die specifieke straat een bevoegdheid is van het Gewest. Bij Net Brussel reageert woordvoerder Etienne Cornesse dat het voorval snel opgelost zal zijn en dat vuilnismannen in de wijk zullen gaan om de vuilniszakken op te halen.