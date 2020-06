Naam gezocht voor park aan Ninoofsepoort JCV

17 juni 2020

12u21 0 Brussel JES Brussel en Leefmilieu Brussel zijn op zoek naar een officiële naam voor het nieuwe park aan de Ninoofsepoort. Wie dat wil kan nog tot 12 juli zijn idee opgeven.

Het park aan de Ninoofsepoort is ondertussen al even open en geraakte al snel ingeburgerd in de buurt. Een officiële naam heeft het echter niet en daar willen JES Brussel en Leefmilieu Brussel een mouw aan passen. Wie dat wil, kan via de site van JES een suggestie doen voor de nieuwe naam. Die zijn welkom tot 12 juli. In september zal de nieuwe naam bekend gemaakt worden en krijgt het park een officiële inhuldiging.

De buurt krijgt ook een belangrijke stem in de ontwikkeling van het park. JES Brussels wil er samen met partners en bewoners immers een ‘evolutief’ park van maken dat doorheen de tijd zal blijven veranderen.