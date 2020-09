Na zestien jaar heeft Sint-Agatha Berchem een nieuwe burgemeester SRB

03 september 2020

17u25 0 Brussel Christian Lamouline (51) is de nieuwe burgemeester van Sint-Agatha-Berchem. Hij volgt Joël Riguelle (65) op, die zestien jaar lang de sjerp droeg in de Brusselse gemeente. Riguelle zei aan het begin van zijn mandaat al dat hij van plan was om halverwege de termijn te vertrekken.

Christian Lamouline (cdH), voormalig kabinetschef bij de Stad-Brussel en bij oud-minister Benoît Cerexhe, is momenteel secretaris-generaal bij de gewestelijke administratie. Lamouline haalde zijn licenciaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain.

Omwille van familiale, persoonlijke en gezondheidsredenen, kondigde Joël Riguelle - iets eerder dan gepland - zijn ontslag al aan in juni. Riguelle zetelde bijna 32 jaar in de gemeenteraad, was zes jaar schepen en zestien jaar burgemeester.

Eedaflegging

De cdH’er legde donderdag de eed af bij minister Bernard Clerfayt (Défi), de Brussels minister van Plaatselijke Besturen. “Een gemeente besturen is een spannend project en enorm boeiend en fascinerend”, zegt hij. “Zo dicht mogelijk bij de burgers biedt het lokale bestuur echte kansen om duurzaam te handelen in functie van het dagelijkse leven van de inwoners. Ik wens de heer Lamouline oprecht succes in zijn nieuwe functie.”