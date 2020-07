Na Schaarbeek heeft nu ook Europese wijk haar ‘illegaal’ stadstuintje Robby Dierickx

11 juli 2020

20u46 0 Brussel De De heisa rond het stadstuintje in de Godefroid Devreesestraat in Schaarbeek is nog maar net gaan liggen of er staat eenzelfde plantenbak in de Egmontstraat in de Europese wijk. Het stadstuintje is van de hand van Bellona, een ngo die zich inzet voor ecologische duurzaamheid. Een akkoord met de stad Brussel is er evenwel nog niet. “Maandag nemen we zeker contact op met het stadsbestuur”, klinkt het.

Het stadstuintje werd vrijdag door de ngo Bellona in de Egmontstraat op de grens van Brussel met de gemeente Elsene geplaatst. “Toen we het initiatief van het koppel uit Schaarbeek op sociale media zagen passeren, besloten we hetzelfde in de grijze Egmontstraat te installeren”, vertelt Jonas Helseth van de ngo. “We namen contact op met Citizen Garden, de instantie die zich over de stadstuin in Schaarbeek ontfermt, met de vraag wat tips te krijgen. Nadien gingen we zelf aan de slag en het resultaat mag zeker gezien zijn.”

De ngo plaatste de stadstuin echter zonder toestemming van het schepencollege. “Inmiddels kregen we al enkele berichten van het stadsbestuur en maandag zullen we contact met hen opnemen”, aldus nog de initiatiefnemer. “We hopen alvast dat de stad ons idee positief onthaalt. Het schepencollege liet in het verleden meermaals weten dat het wil inzetten op groen, maar het bleef vaak bij studies.”

Zebrapaden

Volgens Helseth draagt het stadstuintje bij aan de veiligheid in de Egmontstraat. “We tellen hier heel wat zebrapaden, maar automobilisten parkeren hun wagen vaak vlakbij de oversteekplaatsen. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties voor de voetgangers. Dankzij ons tuintje is dat op één plek al niet meer mogelijk. De stad Brussel en de gemeente Elsene hebben aan de overkant van de straat zelf ook al twee planten gezet om het autoverkeer te bannen. Waarom zou ons stadstuintje dan niet mogen blijven staan? Van de passanten, zelfs van zij die een parkeerplaats zoeken, kregen we al heel wat positieve reacties. We hopen dan ook dat de stad nu niet moeilijk gaat doen.”