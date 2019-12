Na rellen van vorig jaar: “Politie gaat Brusselse brandweer begeleiden op oudejaarsnacht” HAA

28 december 2019

17u59

Bron: Belga, La Dernière Heure 4 Brussel De Brusselse brandweer zal op oudjaar begeleiding krijgen van de politie tijdens interventies. Dat vernam La Dernière Heure van de liberale vakbond VSOA Brandweer. De maatregel komt er na de bijzonder onrustige nieuwjaarsnacht vorig jaar in de hoofdstad. Meerdere vuilniscontainers en wagens werden toen in brand gestoken, vooral in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Volgens vakbondsvoorzitter Eric Labourdette zullen aanstaande dinsdag drie politiepatrouilles postvatten in het hoofdkwartier van de Brusselse brandweer in de Helihavenlaan. Twee andere patrouilles worden uitgestuurd naar de brandweerkazerne van Anderlecht langs de Bergensesteenweg. Ook de brandweerpost in Brussel-Stad krijgt een politieteam toegewezen met het oog op interventies, vertelt Labourdette in La Dernière Heure.

Politici moeten zich op een bepaald moment toch afvragen hoe we in zo’n situatie zijn beland Eric Labourdette (VSOA Brandweer)

Brandstichtingen en plunderingen

De vakbondsman hekelt dat brandweermannen die levens gaan redden politiebegeleiding krijgen. “Is dat normaal? Helemaal niet. We leven in België, niet in een land van oorlog. Politici moeten zich op een bepaald moment toch afvragen hoe we in zo’n situatie zijn beland, dat hulpverleners moeten geëscorteerd worden”, reclameert Labourdette in de Franstalige krant.



De afgelopen twee jaar was oudejaarsavond in Sint-Jans-Molenbeek op zijn zachtst gezegd een bewogen avond: auto’s werden in brand gestoken en winkels werden geplunderd. Tijdens een interventie werd een brandweerwagen zelfs bekogeld. Vorig jaar was er 83 keer sprake van “brand” tussen 31 december 20 uur en 1 januari 7 uur.

Dat moet dit jaar vermeden worden, en dus werd er door het gemeentebestuur van Molenbeek een actieplan opgesteld. VSOA Brandweer noemde de maatregelen vorige week al “gewoonweg lachwekkend”.

“Het echte probleem”

“Wij weten dat er incidenten zullen zijn”, zegt Labourdette in La Dernière Heure. “Politici zouden geen maatregelen nemen als ze geen schrik hadden dat het uit de hand zal lopen. Maar vuilnisbakken uit de straten verwijderen om brandstichtingen te voorkomen heeft geen zin. Wat zal het volgende zijn: auto’s en bushokjes verwijderen? Het echte probleem ligt bij de laksheid ten aanzien van het gedrag van de jongeren die vorig jaar alles hebben gesloopt wat er op hun weg lag, en zich tegen de brandweer hebben gekeerd.”

De vakbondsman vervolgt: “Een aantal dagen geleden heeft de Brusselse brandweer training gekregen om goed te reageren op agressie. Is dat normaal? Ik stel de vraag opnieuw aan onze politici. Binnenkort moeten we nog uitrukken met kogelvrije vesten aan”, besluit hij cynisch.