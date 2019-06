Na Lime, Dott, Tier, Flash, nu ook Hive SZM

21 juni 2019

19u12

Bron: Belga 0 Brussel De hoofdstad is sinds donderdag een deelstepverdeler rijker, want in het straatbeeld duiken nu ook de gele elektrische deelsteps van Hive op. Binnenkort komt er ook nog een zesde deelstepverdeler bij, want autodeelplatform Poppy gaat haar aanbod uitbreiden met zowel elektrische deelsteps, als elektrische scooters.

Het Brussels Gewest leverde vorige week vrijdag drie nieuwe licenties af aan Felyx, Hive en Poppy. De Nederlandse deelscooterdienst Felyx lanceerde woensdag zijn eerste 200 scooters in Brussel. Donderdag is het de beurt aan Hive, dat meteen 800 elektrische deelsteps neerplant in de hoofdstad. In de afgelopen maanden lanceerde Hive ook al haar gele deelsteps in Wenen, Lissabon, Parijs, Athene, Warschau en Wroclaw. In Brussel is het na Lime, Dott, Tier en Flash (nu Circ) momenteel al de vijfde deelstepverdeler.

Hive bees

Het doel van Hive is om een dienst aan te bieden die het gebruik van privévoertuigen beperkt en zo ook files, vervuiling, lawaai en gebrek aan parkeerplaatsen tegengaat. Net zoals bij de andere verdelers worden de e-steps ‘s nachts opgehaald en opgeladen om ze in de ochtend terug in de straten op te stellen. De “Hive bees”, de gele bijtjes, zijn via een applicatie en met een QR-code te gebruiken.

Brussel Mobiliteit laat weten dat er vrijdag een campagne wordt gelanceerd die de gebruikers van elektrische steps bewust moet maken van hun rijgedrag in het verkeer. “Verkeersveiligheid geldt ook op een step, want het is een vervoermiddel zoals een ander”, verduidelijkt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit.

Poppy

In de eerste twee weken van juli wordt het aanbod van alternatieve vervoersmiddelen in de hoofdstad nog verder uitgebreid. Autodeelplatform Poppy lanceert dan nog eens een honderdtal scooters en een tweehonderdtal steps en biedt zo als eerste verdeler een totaalpakket van vervoersmiddelen aan. “We willen de drie voertuigen volledig beheersen en ze zijn bovendien complementair. Je kan grote boodschappen enkel doen met een auto of met drie geraak je niet op een scooter, maar omgekeerd is het soms misschien handiger om snel de step te nemen”, stelt Vincent Haarscher, CEO van Poppy. Eerder werd al bekend dat Poppy in Brussel vanaf de zomer ook de diensten van autodeelplatform Zipcar overneemt.

Het aantal verdelers van deelvoertuigen groeit snel in Brussel, maar een limiet komt er mogelijk niet, want de alternatieve vervoersmiddelen worden gezien “als een belangrijke aanvulling op het vervoer”, stelt Paemen.