Na de kritiek: Brussel breidt capaciteit testcentra uit Stephanie Romans

27 juli 2020

21u04 0 Brussel Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) erkent dat de testcentra in het Hoofdstedelijk Gewest verzadigd zijn. De mededeling komt er Brussels gezondheidsminister Alain Maron (Ecolo) erkent dat de testcentra in het Hoofdstedelijk Gewest verzadigd zijn. De mededeling komt er na de kritiek van de Brusselse huisartsenkring over het trage en moeizame verloop van coronatesten , vooral voor mensen zonder symptomen. Het Saint-Luc-ziekenhuis heeft volgens het kabinet al beslist nieuw testcentrum te openen.

Na een dag vol vergaderingen bevestigt het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie aan onze redactie dat de testcapaciteit in Brussel wordt opgetrokken. De totale capaciteit van 2000 tests per dag was tot nu toe voldoende, maar sinds enkele weken kunnen de verantwoordelijke testcentra en privélabo’s de vraag niet bijhouden. “Nu ook hoogrisicocontacten, Belgen die terugkeren uit rode of oranje zones in het buitenland en vakantiegangers die een coronatest moeten kunnen voorleggen allemaal een test nodig hebben, moeten mensen soms te lang wachten”, zegt Inge Neven. Gezondheidsminister Alain Maron wijt de stijging vooral aan de laatste groep: “Mensen die naar het buitenland gaan en een negatieve test moeten kunnen voorleggen om een quarantaine te vermijden.”

Langer open

Momenteel zijn er vier testcentra operationeel in ziekenhuizen. Een paar weken geleden zijn dertien andere centra gesloten omdat de vraag te klein was. De capaciteit moet nu zo snel mogelijk worden opgetrokken. Er is meer vraag, en een aantal privélabo’s hebben hun openingsuren aangepast. Ze blijven minder lang open of werken enkel op reservering.

Het kabinet van gezondheidsminister Alain Maron zegt dat het Saint-Luc-ziekenhuis al beslist heeft een nieuw testcentrum te openen. Inge Neven zegt dat er contact is opgenomen met de testcentra om de openingsuren te verruimen. Dinsdagochtend vergaderen het kabinet van minister Maron, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigers van de ziekenhuiskoepels en de huisartsenkringen over de uitbreiding van de testcapaciteit.