Na bijna tien jaar renovatie: zwembad Sint-Joost opnieuw open

14 november 2019

17u39 0 Brussel Het gemeentelijk zwembad van Sint-Joost-ten-Node gaat vrijdag opnieuw open. Dat bevestigt burgemeester Emir Kir (PS). Zowel de heropening als de renovatie slepen al lang aan.

Het gemeentelijk zwembad ondergaat al sinds 2010 een grondige renovatie. De oorspronkelijke heropening was gepland voor februari van dit jaar, maar werd al enkele keren opnieuw uitgesteld. In mei van dit jaar zou het zwembad feestelijk ingehuldigd worden, maar door een defect waterfilteringssysteem werd de opening uitgesteld tot in juli. In de zomer bleef het over een openingsdatum van het zwembad muisstil. De gemeente beloofde toen dat de werken klaar zouden zijn in september, maar ook daar kwam niets van in huis.

Burgemeester Kir laat nu echter weten dat het zwembad vanaf vrijdag 15 november open zal zijn. Pikant detail: het personeel van het zwembad is al sinds september aangenomen en betaald. Vanaf vrijdag mogen zij dus ook zwemmers ontvangen.