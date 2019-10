Na bijna 5 jaar: VUB opent KultuurKaffee 2.0 SZM

17 oktober 2019

12u45 0 Brussel Het KultuurKaffee van de Vrije Universiteit Brussel in Elsene is opnieuw open. Na bijna vijf jaar gaan de deuren van hét studentencafé weer open, maar onder een andere naam en na een stevige make-over. De officiële opening ging gepaard met een feestelijke avond waar verschillende artiesten optraden.

Sinds de opening in 1981 staat KultuurKaffee gekend als de ontmoetingsplek voor vele generaties studenten en een begrip in het Brusselse cultuurleven. In 2015 werd KultuurKaffee afgebroken en startten de bouwwerken van een nieuwe cultuurtoren. Die werd donderdag feestelijk ingehuldigd. Daarmee landt KultuurKaffee na 4,5 jaar omzwervingen als nomadische kunstorganisatie in Brussel terug op de VUB-campus in Etterbeek.

Het kreeg een stevige make-over met een gloednieuw gebouw, concept én een nieuwe naam. Pilar, aan gebouw Y, is een onderdeel van het grotere project om de gebouwen X, Y en I te vernieuwen. “Pilar verenigt zowel de kruisbestuiving tussen “pi”, de wetenschap en “l’art’, de kunst, als de steunzuil die we voor jongeren en opkomend talent willen zijn. Daar zetten we op in”, vertelt Lieselotte Vaneeckhaute, coördinator van Pilar.

Veel meer dan KultuurKaffee

Pilar krijgt veel meer betekenis dan wat KultuurKaffee was. Niet enkel concerten, maar ook verschillende expo’s en performances worden er georganiseerd. Zo moet Pilar uitgroeien tot één van de belangrijkste culturele hotspots voor Brusselse jongeren.

De inhuldiging betekent ook meteen de aftrap van een nieuw programma ‘Pilar ASAP’, een halfjaarlijks en meerdaags multidisciplinair artistiek festival. Deze eerste editie gaat onder de noemer “For X’ Sake Edition” in op zingeving en levensbeschouwing in onze hedendaagse maatschappij. Hierbij gaan wetenschap en het spirituele in dialoog en wordt het thema vanuit verschillende aspecten benaderd. De openingsavond van Pilar op donderdag wordt afgesloten door optredens van Belgisch muzikaal talent zoals DVTCH NORRIS en Black Mamba.