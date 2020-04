Na Anderlecht vordert nu ook Sint-Gillis hotel op voor opvang daklozen Wouter Hertogs

07 april 2020

09u28 0 Brussel De burgemeester van Sint-Gillis, Charles Picqué, heeft een hotel met elf kamers opgevorderd om er daklozen in onder te brengen. Het gaat om een maatregel in de strijd tegen het coronavirus. Afgelopen weekend raakte bekend dat ook de burgemeester van Anderlecht hetzelfde had gedaan.

De betrokkenen kunnen er vanaf donderdag terecht in een individuele kamer en kunnen beschikken over geleverde maaltijden. Er wordt ook voorzien in medische en psychosociale bijstand. Volgens de burgemeester gebeurde de opvordering in akkoord met de uitbater. Verschillende andere diensten zijn betrokken, zoals het OCMW, het Brussels platform voor steun aan daklozen en Médecins du Monde. De gemeente onderzoekt momenteel nog andere pistes.