Exclusief voor abonnees Na aanslagen en kankerdiagnose in eerste termijn is VUB-rector Caroline Pauwels klaar voor tweede: “Dit geeft me kracht en goesting” JCV

05 mei 2020

16u05 0 Brussel Met ruim 91 procent van de stemmen is Caroline Pauwels opnieuw verkozen als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Na een woelige eerste termijn, waarin ze onder meer de aanslagen van 22 maart en een kankerdiagnose te verwerken kreeg, mag ze nu vier jaar verder werken. Tegelijk heeft ze ambitieuze plannen voor de VUB.

In haar speech na de bekendmaking van de resultaten beschreef Pauwels de laatste vier jaar als “één grote rollercoaster”. Haar nieuwe termijn mag ze beginnen met een monsterscore: meer dan 91 procent van de stemmen ging naar haar. “Ik was natuurlijk wel de enige kandidaat”, lacht ze. “Maar toch is dit heel belangrijk voor mij. Je weet dat al die mensen verder willen gaan met dit verhaal en met mij.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen