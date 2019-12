Na 26 jaar nadert het einde voor Nederlandstalige stripwinkel Het B-Gevaar: “Zelfs een stad als Brussel kan een winkel als de mijne niet dragen’ JCV

17u04 0 Brussel Voor Nederlandstalige stripliefhebbers in Brussel was de winkel Het B-Gevaar als sinds 1993 een van de beste adressen. Daar komt nu een einde aan, eigenaar Erik Deneyer gooit de handdoek in de ring. “Het werd te moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Het B-Gevaar was een vaste waarde in het centrum van Brussel. Tot een aantal jaar geleden huisde de winkel in de Greepstraat, tot een verhuis naar de Beenhouwersstraat zich opdrong. Ook toen was er al sprake van financiële problemen voor de winkel. Nu valt het doek echter definitief.

Een winkel met een niche als Nederlandstalige strips heeft het niet makkelijk in een stad als Brussel. De uitdaging om aan klanten en inkomsten te komen is eigenaar Erik Deneyer te veel geworden. “Het is duidelijk dat zelfs een stad als Brussel, een winkel als deze niet in leven kan houden”, zegt hij. “Veel klanten die zijn opgegroeid met de winkel en hier bijvoorbeeld studeerden zijn ondertussen verhuisd. Bovendien zit ik hier net buiten de grote stroom van voetgangers. Ik zou wel kunnen verhuizen, maar als je bijvoorbeeld naar de Grasmarkt trekt, zijn de prijzen tot vijf keer hoger. Bovendien moet je je dan op een heel ander publiek, voornamelijk toeristen, richten.”

De omstandigheden op de stripmarkt maken het ook niet makkelijker. “Er komen steeds meer nieuwigheden uit, waardoor je met meer stock opgescheept zit”, zegt Deneyer. “Bovendien is het ook moeilijkere geworden om auteurs te lokken voor signeersessies. De grote kleppers worden afgeschermd door hun uitgeverijen en sinds de komst van sociale media zijn er voor tekenaars ook andere mogelijkheden om in contact te komen met hun publiek.”

Zure smaak

De nakende sluiting laat dan ook een zure smaak na bij Deneyer. “Ik heb gedurende zoveel jaren zo veel inspanningen gedaan”, zegt hij. “Maar de conclusie is niet anders dan dat het heel moeilijk is om een cultuurproduct als strips aan de man te brengen in Brussel. Bovendien kan ik al een aantal jaar niet meer leveren aan de bibliotheek. Die is na een aanbesteding naar een winkel uit Gent gegaan. Terwijl men er toch voor zou mogen kiezen om eigen handelaars te ondersteunen.”

Deneyer heeft de afgelopen maanden nog naar een alternatief voor de winkel gezocht, maar zonder succes. “Ik had het idee om er een soort ‘Passa Porta voor strips’ van te maken”, zegt hij. “Maar dat is niet aanvaard. Veel vrienden hebben nog hun steun aangeboden, maar ik heb al zo vaak een beroep op hen gedaan. Ik had graag gehad dat er eens uit een andere hoek wat steun zou komen.”

Donderdag was er het tweede deel van ‘The B-Danger Farewell Tour’. Onder meer Peter Van Dongen, de tekenaar van Blake & Mortimer kwam er signeren. Het B-Gevaar blijft nog open tot het einde van het jaar. “Al is het mogelijk dat er een kleine verlenging komt om de stock te liquideren”, zegt Deneyer. Tot die tijd loopt er in de winkel ook nog de expo ‘Nero door Severin’.