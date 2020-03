N-VA pleit voor meer middelen voor politiezones Halle-Vilvoorde: “Agenten in Brussel worden meer betaald dan in de rand” SHVM

13u27 7 Brussel N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik pleit voor meer middelen voor de politiezones Halle-Vilvoorde. Van Vaerenbergh dient daartoe een resolutie in bij het parlement.

“Onze regio wordt bij de verdeling van de middelen ernstig benadeeld en dus zitten we met een tekort aan agenten”, stelt Van Vaerenbergh. “Ook de nabijheid van Brussel speelt daarbij een rol. Agenten worden in Brussel immers meer betaald dan in de rand.”

De politiemiddelen worden verdeeld op basis van de KUL-norm. “Dit is een ingewikkelde formule die rekening houdt met diverse factoren waaronder bevolkingsgrootte en instroom van nieuwe inwoners.”

Ligging

Volgens Van Vaerenbergh zou de ligging van de politiezones een grote factor zijn in het tekort aan middelen. “De gegevens zijn sinds 1999 niet meer geactualiseerd en dat is in het nadeel van Halle-Vilvoorde. Door onze ligging rond Brussel is de bevolking van Halle-Vilvoorde de laatste 20 jaar immers sneller toegenomen dan in andere vergelijkbare regio’s.”

Cijfers stellen vast dat het arrondissement Halle-Vilvoorde een sterke bevolkingsgroei kent met bijna 15% de afgelopen 20 jaar (1999-2019), sterker zelfs dan het gemiddelde groeiritme van België dat nog geen 12% groeide. In Halle nam de bevolking op 20 jaar tijd toe met bijna 18%, in Vilvoorde en Zaventem met net geen 30%. De laatste 5 jaar (2014-2019) werd voor Halle-Vilvoorde een groei gemeten van meer dan 4%, tegenover 2,5% voor België. Vooruitzichten voorspellen voor Halle- Vilvoorde een groei sterker dan het Vlaamse gemiddelde.

Op het grondgebied is ook de internationale luchthaven van Zaventem aanwezig met bijhorende criminaliteit gaande van zakkenrollers tot georganiseerde misdaad zoals drugstransport. “Een inhaalbeweging dringt zich dan ook op zodat Halle-Vilvoorde de middelen krijgt waar het recht op heeft. Die kunnen dan geïnvesteerd worden in meer agenten”, weet Kristien Van Vaerenbergh.

Loonkloof

Het aanwerven van agenten zelf is niet zo eenvoudig. Ook hier speelt de nabijheid van Brussel een rol. “Agenten in Brussel worden dankzij de Brusselpremie beter betaald dan agenten in Halle-Vilvoorde. Die loonkloof bemoeilijkt het aantrekken van geschikt personeel. Ook hiervoor zal een oplossing moeten uitgewerkt worden”, besluit Kamerlid Van Vaerenbergh.

