N-VA hekelt “lage peil van begrotinsgwerk” van Brusselse regering JCV

06 november 2019

16u30 0 Brussel De Brusselse regering heeft het tekort op de begroting 2018 maar liefst 312,7 miljoen euro te laag ingeschat. Het bedraagt niet 599,5 miljoen maar 912,2 miljoen euro, zo schrijft het Rekenhof. “Dit getuigt niet van goed bestuur”, aldus Brussels N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter.

Niet alleen het tekort werd te laag ingeschat, het Rekenhof is ook niet mals over de algemene rekening 2018 van de gewestelijke entiteit, die bestaat uit de diensten van de regering en 22 autonome bestuursinstellingen (ABI).

Een ander probleem is dat de Brusselse regering een aantal kosten buiten de begroting probeerde te houden. Het gaat dan om onderhoudskosten aan de tunnels en veiligheidsuitgaven. Daar is het Rekenhof het echter niet mee eens.

“Het is hallucinant dat de begroting wordt afgekeurd door het Rekenhof”, zegt Van Achter. “Het probleem bij de instellingen is een oud zeer waarvoor al lang een oplossing wordt beloofd. Het getuigt niet van goed bestuur dat dit probleem er nog altijd is. Maar dit bewijst ook dat de Brusselse regering wel zeer creatief is met haar budget. Zware nieuwe investeringen zoals de Oosterweelverbinding in Vlaanderen, kan je buiten de begroting houden, maar het is duidelijk dat dit niet geld voor onderhoud aan tunnels.”

Van Achter pleit voor de oprichting van een agentschap naar het voorbeeld van Audit Vlaanderen, dat mee moet helpen om een oogje in het zeil te houden bij de begroting.