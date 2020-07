N-VA: “Brussel moet bendegeweld eindelijk ernstig nemen” Stephanie Romans

07 juli 2020

10u14 0 Brussel De Brusselse N-VA slaat alarm over de stijgende drugscriminaliteit in het gewest. Uit statistieken blijkt dat de politie op tien jaar tijd dubbel zoveel pv’s opstelde voor handel in drugs of het bezit ervan. “De alarmbellen zouden al lang moeten afgaan.”

De liquidatie in Vorst van afgelopen weekend pleit de Brusselse N-VA voor een strengere aanpak van drugs in de hoofdstad. “Het Brussels Gewest kan meer doen", vindt N-VA-parlementslid Matthias Vanden Borre.

Dat dat nodig is, toont N-VA aan met statistieken van de politie. Het aantal pv’s voor bezit van verdovende middelen is tussen 2008 en 2018 ruim verdubbeld: van 2.876 naar 6.286 feiten (+122 procent). Het aantal vastgestelde feiten van verkoop van verdovende middelen steeg van 551 naar 1.114 (+102 procent). Illegaal wapenbezitwapendracht is gestegen met 70 procent (304 naar 521). “Reden genoeg om de strijd tegen bendegeweld en drugs ernstig te nemen,” zegt Vanden Borre. “Eigenlijk zouden de alarmbellen al langer moeten afgaan. Maar vanuit de heersende politieke klasse blijft het oorverdovend stil.

Niet oké

De N-VA reageert ook op uitspraken van de burgemeester van Vorst, Stéphane Roberti (Ecolo). Hij zei eerder in Het Laatste Nieuws dat hij de criminele drugsmarkt juist wil ontregelen door cannabis te legaliseren. “We mogen als maatschappij niet het signaal geven dat drugs oké zijn.”

N-VA wil juist een strengere controle: “Brussel springt bijvoorbeeld nu reeds veel te laks om met de zogenaamde weedshops, waar in vele gevallen verboden en zeer schadelijke middelen te koop zijn.” De partij dringt erop aan dat de Brusselse regering snel werk maakt van een eengemaakt camerasysteem in de zes politiezones. “Dit is na 6 jaar en vele tientallen miljoenen euro nog steeds niet operationeel.”