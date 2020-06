Mysterieuze dood in de Marollen: “Luide muziek, geroep, en toen... niks meer.” Stephanie Romans

26 juni 2020

12u51 0 Brussel Iemand heeft Eric Laurent (54) doodgeslagen. Maar wie? De politie tast in het duister en Iemand heeft Eric Laurent (54) doodgeslagen. Maar wie? De politie tast in het duister en roept de hulp in van het publiek. Een buurtbewoner zag ‘s nachts drie jongeren wegrennen uit de straat: “Hadden zij er iets mee te maken?”



De hele dag lopen mannen in witte pakken heen en weer in de Kandelaarstraat in de Marollen. Het is 23 juni en de politie heeft net een dode man gevonden in zijn appartement in het smalle steegje. De politie vermoedt dat hij gestorven is na een gevecht. Maar met wie hij vocht? En waarom? De speurders hebben geen idee.

De meeste buurtbewoners die we spreken hebben hooguit de politie in de straat gezien. Ze kennen Eric Laurent nauwelijks. Zijn foto doet niet meteen een belletje rinkelen. De bewoner van een appartement op de hoek van de straat, kent Eric evenmin. “Maar er was wel iets raars aan de hand”, vertelt hij.

Selfies

De man zegt dat hij in de nacht voor de vondst van het lichaam wakker werd door lawaai op straat. “Het was drie uur", zegt hij. “Ik hoorde luide muziek en keek uit het raam. Beneden stonden drie jonge kerels. Oost-Europeanen, denk ik, van een jaar of 25. Ze waren duidelijk dronken en stonden uitbundig selfies te maken.”

Vanuit de hoekwoning is het appartementsgebouw van Eric Laurent niet te zien. “Ik hoorde wel een stem: ‘hé, ho’, roepen. Zoiets. En toen stopte de muziek. De volgende ochtend stond de straat vol politie.”

Bloedspatten

Op de gevel naast de voordeur plakt een kaartje met het cijfer 1. De speurders gebruiken zulke stickers om sporen aan te duiden. Naast de sticker zitten enkele bloedspatten. Het lijkt erop dat een deel van het gevecht buiten op straat plaatsvond.

“Ze zeggen dat een schoonmaakster, of iemand anders met de sleutel, het lichaam heeft ontdekt", vertelt de buurtbewoner. “Achteraf gezien had dat nachtlawaai er misschien wel mee te maken. Wellicht kwam die man buiten omdat hij last had van de muziek en is hij in elkaar geslagen? Of zochten ze hem bewust op? Het is een mysterie.”

Dat is het ook voor de politiespeurders. Zij roepen nu de hulp in van het publiek om meer te weten te komen over dat gevecht. Iedereen die Eric Laurent nog gezien heeft tussen 18 en 23 juni wordt verzocht contact op te nemen met de politie.