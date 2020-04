Muur van Koninklijk Domein beklad met slogan: “Adil is vermoord door politie” JCV

13 april 2020

15u23 16 Brussel Vandalen hebben de muur van het Koninklijk Domein in Laken beklad. Daarop brachten ze een slogan aan die de politie beschuldigt van moord op de 19-jarige Adil uit Anderlecht. Die kwam vrijdagavond om het leven na een aanrijding met een politiewagen.



De 19 jarige Adil kwam vrijdagavond om het leven nadat hij bij een achtervolging werd aangereden door een politievoertuig. Dat gebeurde toen hij zich probeerde te onttrekken aan een controle van een andere politiepatrouille.

Op de muur van het Koninklijk Domein in Laken verscheen daarop de slogan ‘Adil is vermoord door de politie. Vergeet en vergeef het niet’. Het is niet duidelijk wie de boodschap er heeft aangebracht. Het Paleis laat weten dat ze de boodschap zullen laten verwijderen.

Na het overlijden kwam het zaterdag tot zware rellen in de gemeente Anderlecht. Daarbij werden politievoertuigen geplunderd en volgden er in totaal een 100-tal arrestaties. Het parket van Brussel voert een onderzoek naar de aanrijding.