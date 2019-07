Muur van gebouw ingestort in Molenbeek: arbeider raakt gewond JCV

19 juli 2019

13u45 2 Brussel In de Vandenboogardestraet in Sint-Jans-Molenbeek is vrijdagmiddag een deel van een gebouw ingestort. Het gaat om de achterzijde van een gebouw van drie verdiepingen waar op het moment van de instorting werken aan de gang waren. Een van de arbeiders raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De instorting gebeurde om 11.50 uur. Toen waren er in het gebouw drie arbeiders aan de slag. Hoe en waarom de instorting plaatsvond, is nog niet duidelijk. “Het leek wel een explosie”, zegt Fouad die vlakbij op zijn kinderen aan het wachten was. “Het gebouw ernaast, waar ik was, werd helemaal door elkaar geschud. Iedereen was erg onder de indruk, maar de kalmte is snel teruggekeerd. Gelukkig valt de lichamelijke schade mee en is er niemand gestorven.”

Het ingestorte gebouw huisde de voormalige kantoren van Bacardi Martini, die momenteel gerenoveerd worden. De bedoeling was om de historische gevel te redden en het gebouw te restaureren. Het is nog maar de vraag of de gevel te redden is na de instorting. Het gebouw raakte bekend omdat het jarenlang leegstond en vorig jaar bezet werd door een collectief van sans papiers. De diensten van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek zullen nu moeten beslissen wat er met het gebouw gebeurt.

Omdat het gevaar bestaat dat ook de rest van het gebouw instort, liet de brandweer een crèche in een aanpalend gebouw evacueren. “Die kinderen werden opgevangen in een park vlakbij”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Ook het tegenoverliggende gebouw is uit voorzorg ontruimd voor als er nog iets gebeurt met de voorgevel.”