Musical moet dubbele verjaardag van School of Arts luister bijzetten JCV

22 januari 2020

16u53

Bron: Belga 0 Brussel Dit jaar vieren zowel de Musicalopleiding van het Koninklijk Conservatorium Brussel als de opleiding Podiumtechnieken van het RITCS een bijzondere verjaardag. Om dat te vieren zetten ze samen de musical ‘The Story of Sacco & Vanzetti’ op.

Beide richtingen vallen binnen de School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel. De Musicalopleiding wordt 25 jaar terwijl de Podiumtechnieken 20 kaarsjes mogen uitblazen. Om dat te vieren zetten beide opleidingen een cross-over project op.

De musical Sacco & Vanzetti werd oorspronkelijk gemaakt in 1993 in opdracht van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen door auteur Frank Van Laecke, liedtekstschrijver Paul Berkenman, componist Dirk Brossé en regisseur Stijn Coninx. Voor die twee laatsten betekende het hun musicaldebuut. In 2015 kreeg de musical een tweede leven onder de naam “The Story of Sacco & Vanzetti”.

Derde leven

Van 8 tot 10 mei zullen vijfendertig studenten musical en zeven studenten podiumtechnieken het stuk een derde leven geven. Dat doen ze onder leiding van opleidingshoofd en regisseuse Lulu Aertgeerts en met muzikale ondersteuning de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen van Defensie. Zij zorgen voor een orkest op scène.

Het waargebeurde verhaal van Sacco & Vanzetti dateert uit de jaren ‘20 en gaat over een rechtszaak waarbij twee Italiaanse gastarbeiders ten onrechte beschuldigd worden van dubbele moord. Uiteindelijk belanden ze op de elektrische stoel. “Inhoudelijk is het stuk een uitdaging, omdat het verhaal een eeuw later nog steeds zo actueel is op vlak van migratie en het viseren van bevolkingsgroepen”, vertelt regisseuse Lulu Aertgeerts.

Tickets zijn vanaf 14 februari te koop. De voorstelling gaat door in Zinnema in Anderlecht.