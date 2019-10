Museum voor Natuurwetenschappen neemt je op reis naar Antarctica SZM

16 oktober 2019

16u58 0 Brussel In het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel opent donderdag de expo “Antarctica”. Het accent van de expo ligt deels op het Belgische wetenschappelijke werk ter plaatse en deels op het contrast tussen de witte bovengrondse woestijn die de Zuidpool eigenlijk is en het vele leven dat zich onder het ijs schuil houdt.

De expo neemt je mee op expeditie naar het Franse Dumont d’Urville Zuidpoolstation in Adélieland en focust op het werk van duikers tijdens die exploratietocht. Je ervaart de rijke biodiversiteit van Antarctica dankzij de vele films in hoge resolutie op grote schermen, die je zowel visueel als auditief een wereld doen beleven die voor de meeste van ons anders ontoegankelijk is. Grote infografieken maken je wegwijs in de manier van leven van de dieren die je observeert en vertellen je hoe hun leefwereld op de grens van ijs en water in elkaar zit.

Om het beeldmateriaal voor de expo bij elkaar te schieten, verbleven elf mensen, onder wie duikers, fotografen, cameramensen en geluidstechnici, vijfenveertig dagen in het Dumont d’Urville station. In hun zog sleepten ze vijf ton materiaal mee. De beelden werden gedraaid door de Oscarwinnende filmmaker Luc Jacquet, die tien jaar na zijn gelauwerde documentaire “March of the Penguins” terugkeerde naar Antarctica. Hij kreeg assistentie van duiker-fotograaf en marien bioloog Laurent Ballesta en fotograaf Vincent Munier. Je kan de expo bezoeken tot 30 augustus 2020.