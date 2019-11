Museum voor Abstracte Kunst geopend in Jette JCV

15 november 2019

11u58

Bron: Belga 0 Brussel Het Magritte Museum in Jette heeft een nieuwe buur: het Museum voor Abstracte Kunst. De totstandkoming van het museum was een werk van lange adem en duurde 19 jaar. Er worden meer dan 200 werken van voornamelijk Belgische abstractie kunstenaars getoond.

De nieuwe Jetse trekpleister neemt haar intrek in het gebouw naast het al bestaande René Magritte Museum. Dat is niet toevallig, want de conservator van het Museum voor Abstracte Kunst, André Garitte, is ook de bezieler van het René Magritte Museum. “Het is enigszins mijn levenswerk, want voor mij heeft het zelfs 37 jaar geduurd. De verbouwingen aan het museum en het bijeenbrengen van de collectie alleen heeft al 19 jaar geduurd”, vertelt Garitte.

Doorheen de jaren verzamelde Garitte 750 abstracte kunstwerken, waarvan er 200 permanent te bewonderen zijn. Er zitten belangrijke namen bij zoals Kurt Lewy, Pol Bury, Victor Servranck of Karel Maes. Daarnaast zet het museum ook regelmatig een kunstenaar in de kijker. Bij de opening is deze eer weggelegd voor Francine Holley.

Het museum wil aantonen hoe belangrijk abstracte kunst is geweest in de cultuurgeschiedenis, want het blijft ook nu nog fris en actueel. “Deze kunstvorm verdient nog altijd een grotere promotie. De werken zullen wel hoge prijzen halen op de veilingen, maar dat mag nog meer uitstralen op het niveau van de kennis bij het brede publiek over de abstracte kunst. Wij gaan hen dat proberen bijbrengen”, zegt Garitte.