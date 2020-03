Museum MIMA zet crowdfunding op om te overleven JCV

24 maart 2020

12u11 0 Brussel Het MIMA-museum in Sint-Jans-Molenbeek verkoopt tickets in voorverkoop om inkomsten binnen te halen tijden de coronacrisis. Met dat soort crowdfunding wil het museum de crisis overleven.

Het Museum voor hedendaagse kunst draait voor de helft op inkomsten uit ticketverkoop. Het doel is om 15.000 euro op te halen en momenteel is de kaap van 10.000 euro al bereikt. De crowdfundingsactie is te raadplegen via het online platform KissKissBankBank. Met de actie wil het museum “De corona-storm doorstaan”.

Wie het museum wil steunen kan kiezen uit verschillende formules, die gaan van 15 tot 250 euro. In elk pakket zijn toegangstickets voorzien die een jaar geldig blijven. Afhankelijk van de formule worden er ook een catalogus, een tote bag of een sweater toegevoegd.

MIMA is een hedendaags kunstmuseum dat uniek is in Europa doordat het grote publiek een overzicht van de geschiedenis van “Cultuur 2.0" biedt en zich richt op werken die afkomstig zijn uit subculturen zoals onder meer skateboarding, graffiti, street art, videogames of elektronische en alternatieve muziek. In het MIMA liep momenteel de expo ZOO. Daarin wordt het antropomorfisme belicht, een concept waarbij aan de mens dierlijk gedrag of fysieke kenmerken van dieren wordt toegekend en omgekeerd.

De pagina van het museum is hier te vinden.

