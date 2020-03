Musea lanceren online campagne na coronamaatregelen JCV

16 maart 2020

16u13 0 Brussel De Brusselse museums zijn door de coronacrisis gesloten. Omdat mee te helpen opvangen lanceert de vzw Brussels Museums nu de campagne #MuseumAtHome. Daarmee moeten de musea hun schatten online delen.

De financiële schade voor de cultuursector door de coronacrisis staat nog niet vast, maar zal in ieder geval groot zijn. De vzw Brussels Museums, die meer dan 100 musea in Brussel verenigt, moest zo zaterdag nog haar event Museum Night Fever afzeggen.

Toch willen de museums, in de mate van het mogelijke, het leven doorgaan. Daarom lanceert Brussels Museums de komende weken de campagne #MuseumAtHome via zijn sociale netwerken. Deze campagne wil musea aanmoedigen om zich te verzetten en hun schatten online te blijven delen. De vzw stelt voor om bijvoorbeeld virtuele rondleidingen te organiseren of hun meest recente tentoonstelling te delen.

“Het doel van deze campagne is om onze bezoekers en de overheden bewust te maken van het belang van musea die open en toegankelijk zijn voor iedereen”, klinkt het. “De schoonheid die er te ontdekken valt en het harde werk dat er verdergaat, zelfs achter gesloten deuren.”