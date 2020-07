Muntpunt Café sluit tijdelijk de deuren JMBB

27 juli 2020

15u13 3 Brussel “Om de curve van de tweede coronagolf zo snel mogelijk te helpen afvlakken, sluiten we bij Muntpunt Café even de deuren, om zo snel mogelijk opnieuw te openen onder betere omstandigheden. Bedankt voor jullie steun en tot gauw in afspanning ‘t Puntje!”, kondigt Muntpunt Café vandaag aan. Daarmee doet het café op eigen beweging datgene wat andere horecazaken hopelijk willen vermijden, nu het coronavirus opnieuw opflakkert.

Toch ligt de situatie in het Muntpunt Café net iets anders dan bij andere cafés, geeft uitbater Pieter Bonte aan. “Wij bevinden ons in de buurt van verschillende overheidskantoren en andere bedrijven, hotels, en ook de opera; plekken waar wij normaal veel volk van over de vloer krijgen. De meeste van die locaties zijn nu zelf dicht. Tegelijkertijd heb ik mijn beslissing gebaseerd op de vreemde spanning die er afgelopen weekend was tussen experten enerzijds en politici anderzijds. Ik volg het devies van de experten en sluit de zaak tijdelijk om het gezondheidsrisico niet te vergroten.” Dat het ‘Grand Café’ opnieuw zal openen, lijdt geen twijfel. “We gaan nu werk maken van een reflectiemoment en zullen ook de financiële evolutie van de voorbije weken bekijken, zodat we op een financieel verantwoordelijke manier kunnen heropstarten. Maar we keren sowieso terug, er zijn geen zorgen op lange termijn.”