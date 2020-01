Muntplein wordt even ‘Julian Assangeplein’ JCV

30 januari 2020

09u51

Bron: Belga 0 Brussel Op het Muntplein zijn woensdagnamiddag bronzen standbeelden van klokkenluiders Julian Assange, Chelsea Manning en Edward Snowden onthuld. Het plein is voor de gelegenheid omgedoopt tot het ‘Julian Assangeplein’.

De standbeelden zijn het werk van de Italiaanse artiest Davide Dormino en kregen de naam “A monument to courage”. Het werk zal drie dagen lang te bekijken zijn op het Muntplein. Het gaat om een initiatief in het kader van “Assange Day”. Dat evenement, gewijd aan de vrijheid van meningsuiting en informatie, werd woensdag georganiseerd door het Comité Free Assange Belgium en de groep Belgium4Assange. In de aanloop naar het proces in Groot-Brittannië over een mogelijke uitlevering van de Wikileaks-oprichter aan de Verenigde Staten - dat volgende maand begint en wellicht tot de zomer duurt - roepen ze op tot zijn vrijlating.

De universitaire vereniging Carta Academica reikte woensdagmiddag in het Paleis der Academiën in Brussel ook eredoctoraten uit aan Julian Assange, Chelsea Manning, Sarah Harisson en Edward Snowden. Diverse mensen namen deel aan de ceremonie, onder wie John Shipton, de vader van Julian Assange, en zijn advocaat Christophe Marchand.

De Verenigde Staten beschuldigen Assange ervan de Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning (destijds nog Bradley Manning) geholpen te hebben om geheime informatie publiek te maken over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan, waardoor ook Amerikaanse oorlogsmisdaden aan het licht kwamen. Assange riskeert voor de achttien aanklachten tegen hem tot in totaal 175 jaar gevangenisstraf.