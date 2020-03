Muizenplaag teistert noodcentrale hoofdkazerne Brusselse brandweer SHVM

13u51 2 Brussel In de noodcentrale van de Brusselse brandweer in de Hélihavenlaan, krijgen hulpverleners al enkele weken ongewenst bezoek van tientallen muizen.

“Zowel in de kleedkamers als in de kamers en de keuken werden al verschillende muizen aangetroffen”, zegt vakbondsman Eric Labourdette van de Brusselse brandweer. “Dit is gevaarlijk aangezien de muizen de kabels van de telefoons en computers kunnen stukbijten.”

Twee dagen geleden contacteerde de directie een firma om de muizenplaag te bestrijden, “maar vandaag lopen er nog steeds muizen. Er zal dus naar een andere oplossing moeten gekeken worden.”