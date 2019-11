Muizen hebben weg gevonden naar Brusselse gerechtsgebouw SHVM

18 november 2019

19u21 4 Brussel Beschimmelde kelders en afbrokkelende plafonds zijn sinds kort niet meer de enige zorg van de Brusselse rechters in het Justitiepaleis. Tegenwoordig krijgen de magistraten ook bezoek van enkele muizen die in de kantoren rondlopen.

Gaby Van den Bossche, voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank, plaatste vandaag op Twitter hoe het er momenteel aan toe gaat in het Justitiepaleis. “Ondertussen in de Brusselse gerechtsgebouwen”, schreef de voorzitster, vergezeld van enkele foto’s die niets aan de verbeelding overlaten. “Als partijen en advocaten bij het terugkrijgen van hun dossiers maar niet denken dat we gemorst hebben met hagelslag...”, reageerde Van den Bossche nog.

Ook een collega uit Gent reageerde op de post van Van den Bossche, die twee weken geleden eveneens muizen aantrof in haar bureau.

Enkele dagen geleden kwam ook de Sint-Katelijnestraat in het nieuws met haar muizenplaag. Passanten filmden toen hoe enkele muizen hun plekje zochten in het bekende ribbetjesrestaurant Amadeo. Volgens de uitbaters en het FAVV zou het probleem in de buurt moeilijk op te lossen zijn en ligt de oorzaak bij de verwerking van het afval op de straat.

ondertussen in de Brusselse gerechtsgebouwen pic.twitter.com/CfGI6g6dsq Gaby Van den Bossche(@ Gabo0062) link