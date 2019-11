Muizen gespot in bekend ribbetjesrestaurant Amadeo: “Alle zaken in de straat hebben er. Het probleem is de verwerking van het vuilnis” JCV

06 november 2019

09u24 312 Brussel Geen smakelijk zicht in de Sint-Katelijnestraat dinsdagavond, waar een wandelaar muizen spotte in het bekende ribbetjesrestaurant Amadeo. Het is niet de eerste keer dat het restaurant in het nieuws komt door hygiëneproblemen. “Maar de hele straat heeft hier problemen mee”, klinkt het bij de eigenaars.

De muizen werden maandagavond gespot door een opmerkzame wandelaar die toevallig langsliep en door het raam de beestjes aan het werk kon zien. In het filmpje is te zien hoe verschillende dieren op de vloer van het restaurant door elkaar lopen.

Het is niet de eerste keer dat het restaurant in opspraak komt. Vorig jaar werden de vestigingen van de restaurantketen Amadeus in Brussel en in Kruishoutem al eens gesloten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook toen zouden er al problemen geweest zijn met ongedierte.

Het FAVV is hier vorige week nog langs geweest en zij hadden geen enkele opmerking. Er is dus geen probleem met de hygiëne. De muizen zijn een zeer ambetant probleem, maar zijn hier in de buurt moeilijk weg te krijgen Klodjan Zugu

Het FAVV heeft ondertussen de maker van het filmpje gecontacteerd om een klacht in te dienen. Woordvoerster Liesbeth Van De Voorde benadrukt dat er na de sluiting extra controle is gebeurd. “Als het restaurant opnieuw opent, betekent dat dat zij opnieuw aan de voorwaarden voldoen en een bestrijdingsplan voor ongedierte hebben”, klinkt het.

“Probleem in heel de straat”

In een reactie geeft Amadeus Groep, die de verschillende restaurants onder die naam uitbaat, aan dat er inderdaad problemen zijn met ongedierte. “Maar dat geldt voor alle zaken in de straat”, zegt Klodjan Zugu van de groep. “Het probleem is de verwerking van het afval op straat. Onze zakken worden ook open gescheurd door daklozen. Dat trekt allemaal ongedierte aan. We hebben al contact gehad met de Stad Brussel om eventueel grote containers te plaatsen, maar dat is niet meteen op te lossen. De oude huizen in de straat zijn een andere oorzaak. We hebben een bestrijdingsfirma onder de arm genomen, maar het probleem is moeilijk de kop in te drukken.”

Volgens Zugu hoeven klanten zich geen zorgen te maken om de hygiëne. “Wij zijn inderdaad eerder gesloten geweest, maar dat was door de infrastructuur”, zegt hij. “Inmiddels hebben we verbouwd en is dat opgelost. Het FAVV is hier vorige week nog langs geweest en zij hadden geen enkele opmerking. Er is dus geen probleem met de hygiëne. De muizen zijn een zeer ambetant probleem, maar zijn hier in de buurt moeilijk weg te krijgen.”