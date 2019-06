Motorrijder zwaargewond bij ongeval op Prinses Elisabethlaan JCV

02 juni 2019

11u39 0 Brussel Bij een ongeval tussen een motor en een wagen is zaterdagavond in Schaarbeek een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt.

Het ongeval vond om 18.30 uur plaats op Prinses Elisabethlaan in Schaarbeek. Een motor botste er op een voertuig. 4 geparkeerde wagens raakten ook beschadigd.

Volgens getuigen ter plaatse moest het slachtoffer gereanimeerd worden. “De motorrijder werd in levensgevaar naar het ziekenhuis meegenomen”, zegt Audrey Dereymaeker van de politiezone Noord. “Later in de nacht hebben de dokters ons verwittigd dat hij niet meer in levensgevaar was. In tegenstelling tot de geruchten in de wijk is de motorrijder niet gestorven.”

Het parket heeft een verkeersdeskundige ter plaatse gestuurd. De juiste omstandigheden van het ongeval moeten nog onderzocht worden.