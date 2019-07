Motorrijder omgekomen na botsing in Anderlecht SZM

10 juli 2019

21u40 0 Brussel Een 53-jarige motorrijder is woensdag omstreeks 15.20 uur om het leven gekomen na een botsing met een wagen op de Vaartdijk in Anderlecht. Dat bevestigt een woordvoerster van politiezone Zuid .

Het ongeval gebeurde toen de motorrijder op de Vaartdijk in Anderlecht, in de richting van Molenbeek reed. Ter hoogte van een depot van ABInBev kwam een wagen vanuit het bedrijf de straat opgereden. De bestuurder had de motorrijder wellicht niet gezien.

“Door de val is hij ter plekke aan zijn verwondingen overleden”, zegt een woordvoerster van de politiezone. “De bestuurder van de wagen is in shock.”

Het Brussels parket heeft een verkeersdeskundige aansgesteld om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.