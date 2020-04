Motorrijder met 159 kilometer per uur geflitst in zone 50 SHVM

22 april 2020

De politiezone Marlow (Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem) heeft vorige week een motorrijder kunnen betrappen die met 159 kilometer per uur reed in een zone 50. Dat gebeurde tijdens een snelheidscontrole die plaatsvond op de Lorrainedreef in Ukkel. “Een crimineel gedrag dat zwaar bestraft zal worden”, klinkt het bij de politie. De man zal zijn rijbewijs moeten inleveren en voor de politierechter moeten verschijnen.

Diezelfde week betrapte de politie nog zo’n 43 procent van het totaal aantal gecontroleerde bestuurders op overdreven snelheid. “Minder verkeer is geen reden om overdreven snel te rijden”, herhalen ze.