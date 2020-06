Motorrijder maakt dodelijke val bij afrit A12 Stephanie Romans

14u32 0 Brussel Een motorrijder heeft woensdagmiddag een dodelijke val gemaakt na de afrit van de A12 in Laken. “We onderzoeken nog hoe hij precies van zijn motor is geraakt”, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie.

Het ongeluk gebeurde bij de rotonde aan de Dikkelindelaan, vlakbij de op- en afritten van de A12. Op het eerste gezicht zijn er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De bestuurder is ter plaatse overleden.

Omdat de omstandigheden van het ongeluk niet duidelijk zijn, opent het parket een onderzoek. “We hebben een verkeersdeskundige en het labo van de federale politie ter plaatse gestuurd voor onderzoek”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. Het slachtoffer is een veertiger, geboren in 1972. Meer is momenteel nog niet bekend.